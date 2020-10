Argentina vs Ecuador EN VIVO TyC: fecha 1 Eliminatorias en La Bombonera

VER Argentina vs Ecuador se enfrentan EN VIVO ONLINE con transmisión de TV Pública y TyC Sports para Buenos Aires y TC Televisión para Quito por la fecha 1 de las Eliminatorias a disputarse en La Bombonera este jueves 19:30 horas de Perú.

Este jueves arranca el sueño mundialista para Argentina y Ecuador. Probablemente a la Albiceleste le puede costar más debido a que el torneo local aún no se reanuda; sin embargo, sus mejores jugadores vienen de Europa y han tenido fútbol en los últimos meses.

Argentina saltará a disputar la primera fecha FIFA teniendo a Messi como capitán. Arriba estará acompañado por el goleador del Inter, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos de Sevilla.

Bajas de Argentina

La mala noticia es que Argentina llega con dos bajas para enfrentar a Ecuador y Bolivia. El arquero Juan Musso se lesionó durante los entrenamientos del lunes y deberá volver a Italia para incorporarse al Udinese. A su vez, el mediocampista Giovani Lo Celso tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo y también quedó fuera.

Ecuador, quien en su momento tuvo a Jordi Cruyff como técnico, pero terminó renunciando sin dirigir un solo partido, ya está en Argentina e incluso, este miércoles entrenó bajo la atenta mirada del flamante entrenador Gustavo Alfaro.

Gustavo Alfaro ya tiene listo su once que mandará al campo de La Bombonera en busca del triunfo contra la Argentina de Messi.

Argentina vs Ecuador: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

Entrenador: Lionel Scaloni.

Ecuador: Alexander Domínguez, Pedro Perlaza, Franklin Guerra, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Jehgson Méndez, Carlos Gruezo, Alan Franco, Gonzalo Plata, Ángel Mena y Enner Valencia.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Argentina vs Ecuador: horarios para ver Eliminatorias Qatar 2022

Perú: 19:30 horas México: 19:30 horas Ecuador: 19:30 horas Estados Unidos (Los Ángeles): 05.30 horas Estados Unidos (Texas): 19:30 horas Estados Unidos (Miami): 20:30 horas Colombia: 19:30 horas Argentina: 21:30 horas España: 02.30 horas. (al día siguiente) España (Islas Canarias): 1.30 horas (al día siguiente) Uruguay: 21:30 horas Paraguay: 21:30 horas Chile: 20.30 horas Brasil: 20.30 horas Bolivia: 20.30 horas Venezuela: 20.30 horas Canadá: 19:30 horas Italia: 2.30 horas. (al día siguiente) Francia: 2.30 horas. (al día siguiente) Inglaterra: 1.30 horas. (al día siguiente)

¿Qué canal transmite Argentina vs Ecuador?

En Ecuador, será transmitido por señal abierta y PPV. Estos son los canales a seguir.

Señal abierta: TC Televisión, Teleamazonas (diferido), Ecuador TV. PPV (Pague Por Ver). El Canal del Fútbol (APP y WEB), YouTube, TvCable y Movistar Play

En Argentina el partido será transmitido por los siguientes canales.

Argentina TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, TyC Sports Interior

Bolivia COTAS Televisión

Ecuador Canal del Futbol

Francia Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, FITE

Perú Movistar Deportes

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO Argentina vs. Ecuador?

Argentina y Uruguay 629 de DirecTV (SD)

Chile y Perú 1629 HD de DirecTV

Cablevisión Canal 22 (Analógico)

Canal 101 (Digital/HD)

Bandera de Argentina TeleRed Canal 19 (Analógico)

Canal 101 (Digital)

Canal 120 (HD)

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO Argentina vs. Ecuador?

DirecTV Canal 121 (SD)

Canal 1121 (HD)

Argentina InTV Canal 615 (HD)

Colombia Click HD Canal 807

Uruguay Cablevisión Canal 18 (HD), Canal 707 (HD)

Chile TuVes HD Canal 704 (SD)

Telecentro Canal 8 (Digital), Canal 1007 (HD)

Apuestas Argentina vs Ecuador

Estas son las cuotas de apuestas para el Argentina vs Ecuador.

Argentina vs Ecuador: terna arbitral

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Asistente 1: Christian Schiemann (Chile)

Asistente 2: Claudio Ríos (Chile)

Cuarto árbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

VAR: Cristian Garay (Chile)

AVAR: Andrés Cunha (Uruguay)