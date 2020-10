España vs. Ucrania EN VIVO: empatan 0-0 por Liga de Naciones

España vs. Ucrania EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este martes 13 de octubre, desde las 13:45 horas, en el Estadio de Kiev por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de Europa. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN 2 para toda Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol europeo y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

España vs Ucrania EN VIVO ESPN Minuto a Minuto

PRIMER TIEMPO

27' Pase largo en busca de Yaremchuc, pero se anticipa David De Gea para rechazar de cabeza

23' Otra vez remata de larga distancia Sergio Ramos, pero la pelota se marchó por encima del arco

20' ¡UFFFFFFFFFFF! Remate de pelota para de Sergio Ramos y otra vez el arquero Bushchan se estira para sacar la pelota cuando se metía por el ángulo

15' Remate de Ansu Fati, pero nuevamente Bushchan evita la caída de su arco

11' Enorme el arquero de Ucrania. Remate de Rodrigo Moreno, pero Bushchan se estira para atajar a mano cambiada y echar al tiro de esquina

6' Entretenido partido en Kiev, aunque por ahora sin mayores ocasiones de gol

3' Ya lo había adelantado Luis Enrique: Ansu Fati y Adama Traoré hacen dupla en el ataque

- Arranca el primer tiempo en Kiev: España vs Ucrania

España vs Ucrania: alineaciones confirmadas

España: De Gea; Jesús Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilón; Mikel Merino, Rodri, Canales; Ansu Fati, Rodrigo, Adama Traoré

Ucrania: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol; Sydorchuk, Makarenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk y Zubkov

España contra Ucrania - Previa

España va por su segundo triunfo consecutivo en esta fecha doble luego del trabajo triunfo ante Suecia, pero esta vez visitará una complicada plaza. Los dirigidos por Luis Enrique buscarán también mantener el liderato del grupo 4 de la Liga de Naciones, considerando que Alemania visita a Suiza que solo consiguió un punto en las anteriores jornadas.

Los españoles han sumado a caras nuevas en su seleccionado como Ansu Fati y Adama Traroé. No obstante, también cuenta con nombres experimentados como Jesús Navas, Sergio Ramos y Sergio Busquets. Esta combinación ha dado como resultado un equipo con transiciones rápidas y con un juego por las bandas que hará daño a su rival este miércoles.

España vs. Ucrania: Horarios del mundo

Perú: 13:45 horas

Colombia: 13:45 horas

México: 13:45 horas

Uruguay: 15:45 horas

Argentina: 15:45 horas

Estados Unidos: 13:45 horas

España: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas

Chile: 15:45 horas

Ecuador: 13:45 horas

Costa Rica: 14:45 horas

Alemania: 20:45 horas

Bolivia: 14:45 horas

No obstante, Luis Enrique ha sido cauteloso con su rival a pesar del favoritismo español durante su última rueda de prensa. Es un equipo fiel a su manera de jugar. Es interesan lo que hace. Vamos a necesitar de nuevo un gran partido para volver a superarles, como hicimos en Madrid. A pesar de que tengan bajas, es un equipo que hace muchas cosas bien. Es una de las selecciones que mejor elabora desde atrás, que mejor saca la pelota. Hay que tener paciencia en un proceso de maduración. Es bonita de ver y juega buen fútbol. Y con un entrenador top", expresó.

Mientras que Ucrania intentará aprovechar su localía y la presencia de público en el Estadio de Kiev para aprovechar robarle los tres puntos a un equipo que en le previa es superior. Sin embargo, el entrenador ucraniano Andriy Shevchenko afirmó que tienen lo necesario para frenar a sus rivales y conseguir los tres puntos.

"Debemos ser más compactos, más agresivos. A ver cómo está el equipo. Esperemos que nuestro plan pueda hacer efecto. España no te da facilidades para hacer lo que quieres", señaló en la rueda de prensa previo al duelo de este martes.

España vs. Ucrania EN VIVO: Posibles alineaciones

España: De Gea; Ramos, Pau Torres, Gaya, Navas; Busquets, Merino, Dani Olmo; Ferran Torres, Ansu Fati, Oyarzabal.

Ucrania: H. Bushchan; E. Sobol, O. Karavaev, V. Mykolenko, I. Zabarnyi; S. Sydorchuk, R. Malinovskyi, V. Kovalenko, V. Tsygankov; A. Yarmolenko y R. Yaremchuk.Ç

España vs. Ucrania | Canales de transmisión

Perú - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Argentina - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - Esporte Interativo Plus

Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia - ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador - ESPN Play Sur

Francia - Free, M6.fr, M6, Molotov

Alemania – DAZN

México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Reino Unido - Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos - Univision NOW, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, TUDN USA, UniMás, ESPN

Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN Play Sur

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.