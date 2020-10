Ya muestra su calidad: Rodrigo Vilca anotó golazo en los entrenamientos de Newcastle

Luego de ser presentado como flamante jugador del Newcastle, Rodrigo Vilca comenzó a trabajar con la sub-23 del club para ganarse un lugar en el primer equipo. El exjugador de Deportivo Municipal pasará por un periodo de adaptación al fútbol inglés para luego comenzar a ser tomado en cuenta por el entrenador Steve Bruce.

Y al parecer, estos trabajos con el equipo de reservas de las ‘Urracas’ han comenzado a rendir frutos luego que el propio jugador nacional mostrara en su cuenta de Instagram uno de los goles que convirtió en la jornada de este miércoles.

Mientras Vilca y el resto de sus compañeros trabajan en espacio reducido, el atacante de 21 años recibió un balón por el lado derecho, encaró a su marcador, enganchó para su pierna izquierda y sacó un preciso remate que dejó sin reacción al portero. Golazo.

Como se recuerda, Rodrigo Vilca tuvo chances de entrenar con el primer equipo de las ‘Urracas’ la semana anterior debido a la ausencia de algunos jugadores que partieron a sus selecciones para cumplir con la respectiva Fecha FIFA.

Rodrigo Vilca se pronunció tras su primera semana entrenando con Newcastle

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo Vilca mostró su emoción de fichar por un club histórico de la Premier League y lo que fue sus primeros días trabajando con el resto de sus compañeros.

“Después de una semana intensa, me gustaría agradecer a Newcastle United FC por esta gran oportunidad que me brinda para continuar mi carrera deportiva. Las personas responsables del área deportiva me alcanzaron a través de mi representante un proyecto de largo plazo para seguir con mi desarrollo y crecimiento como futbolista. Estoy muy motivado y contento por esta oportunidad en un club de tanta historia como lo es NUFC. Sólo prometo trabajar al máximo para alcanzar las expectativas puestas en mí”, señaló.