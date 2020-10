Partidos de HOY jueves: agenda deportiva, horarios, canales TV y resultados

Partidos de hoy jueves 22 de octubre EN VIVO. Tenemos Europa League con el duelo estelar entre Celtic vs Milan. También hay Copa Libertadores con el encuentro entre América de Cali vs Gremio.

La Europa League programó una serie de encuentros donde resalta el Celtic vs Milan, Tottenham vs LASK Linz y el Leicester City vs Zorya.

También hay Copa Libertadores con la última jornada que definirá clasificados a octavos y cupos a la Sudamericana.

Grêmio recibe la visita del América de Cali donde milita Aldair Rodríguez. Mientras que Boca Juniors enfrenta a Caracas. El zaguero peruano, Carlos Zambrano quedo fuera de lista.

Sigue la programación y agenda deportiva de este jueves 22 de octubre.

PROGRAMACIÓN COMPLETA JUEVES 22 DE OCTUBRE

Europa - UEFA Europa League

11:55 Horas | Bayer Leverkusen vs Nice | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Watch ESPN

11:55 Horas | PAOK vs Omonia Nicosia | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

11:55 Horas | PSV vs Granada | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

11:55 Horas | Napoli vs AZ | ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

11:55 Horas | Lech Poznań vs Benfica | ESPN Play Sur, ESPN Extra América

11:55 Horas | Rapid Wien vs Arsenal | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

11:55 Horas | CSKA Sofia vs CFR Cluj | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

11:55 Horas | Rijeka vs Real Sociedad | ESPN Play Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

11:55 Horas | Dundalk vs Molde | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

11:55 Horas | Standard Liège vs Rangers | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

11:55 Horas | Young Boys vs Roma | ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

11:55 Horas | Hapoel Be'er Sheva vs Slavia Praha | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

14:00 Horas | Tottenham Hotspur vs LASK Linz | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

14:00 Horas | Hoffenheim vs Crvena Zvezda | ESPN Play Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

14:00 Horas | Villarreal vs Sivasspor | Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

14:00 Horas | Sporting Braga vs AEK Athens | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

14:00 Horas | Celtic vs Milan | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Watch ESPN

14:00 Horas | Leicester City vs Zorya | ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

14:00 Horas | Slovan Liberec vs Gent | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

14:00 Horas | Sparta Praha vs Lille | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

14:00 Horas | Dinamo Zagreb vs Feyenoord | ESPN Play Sur, ESPN Extra América

14:00 Horas | Maccabi Tel Aviv vs Qarabağ | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

14:00 Horas | Ludogorets vs Antwerp | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

14:00 Horas | Wolfsberger AC vs CSKA Moskva | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

Sudamérica - Copa Libertadores

19:30 Horas | Grêmio vs América de Cali | ESPN Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports

19:30 Horas | Universidad Católica vs Internacional | ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

19:30 Horas | Boca Juniors vs Caracas | ESPN Play Sur, FOX Play Sur

19:30 Horas | Libertad vs Medellín | FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Brasil - Serie B

19:30 Horas | Vitória vs Guarani | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

España - Segunda División

9:30 Horas | Leganés vs Real Zaragoza | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

12:00 Horas | Mallorca vs Albacete | ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

12:00 Horas | Real Oviedo vs Rayo Vallecano | ESPN Play Sur, Bet365, Watch ESPN

14:30 Horas | Málaga vs Sporting Gijón | ESPN Play Sur, Bet365, Watch ESPN

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

21:30 Horas | Seattle Sounders FC vs Portland Timbers | ESPN Play Sur, Bet365, ESPN Norte

CANALES DEPORTIVOS

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609