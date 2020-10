Arsenal vs Leicester City EN VIVO vía ESPN 2: a qué hora y dónde ver la Premier League

Arsenal vs Leicester City EN VIVO vía ESPN 2 este domingo 25 de octubre desde las 2.15 p. m. - hora peruana - en la fecha 6 de la Premier League. El duelo también será transmitido por ESPN Play, DAZN y Sky HD, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos, a través del minuto a minuto en Líbero.pe.

Arsenal vs Leicester Premier League ¿En qué estadio jugarán? Emirates Stadium ¿A qué hora jugarán? 14.15 horas de Perú y 16.15 horas de Argentina ¿Quién será el árbitro? Craig Pawson ¿Qué canal transmitirá? ESPN 2, ESPN Play y DAZN

Las acciones se desarrollarán en el Emirates Stadium y el árbitro encargado de impartir justicia será Craig Pawson. Dos equipos que tuvieron un buen arranque se verán las caras y el ganador podría seguir prendido de la pelea por el primer lugar: ambos tienen 9 puntos actualmente y el actual líder es Everton con 13 unidades.

Arsenal llega motivado tras la victoria sobre Rapid Viena en el arranque de la fase de grupos de la Europa (2-1), lo que consiguieron con goles de David Luiz y Aubameyang. No obstante, a nivel Premier League cayeron por 1-0 en su visita al Manchester City (1-0), duelo en el que no brillaron como Mikel Arteta tiene acostumbrado.

Arsenal vs Leicester: historial de enfrentamientos

Fecha Enfrentamiento Torneo 23.09.20 Leicester 0-2 Arsenal Carabao Cup 07.07.20 Arsenal 1-1 Leicester Premier League 09.11.19 Leicester 2-0 Arsenal Premier League 28.04.19 Leicester 3-0 Arsenal Premier League 22.10.18 Arsenal 3-1 Leicester Premier League 09.05.18 Leicester 3-1 Arsenal Premier League 11.08.17 Arsenal 4-3 Leicester Premier League 26.04.17 Arsenal 1-0 Leicester Premier League 20.08.16 Leicester 0-0 Arsenal Premier League 14.02.16 Arsenal 2-1 Leicester Premier League

Por su parte, Leicester logró sacudirse de dos derrotas consecutivas en las que no lograron anotar: 3-0 con West Ham y 1-0 ante Aston Villa, ambas como local. No obstante, también hicieron su aparición en la Europa League y celebraron un 3-0 sobre Zorya con goles de James Maddison, Harvey Barnes e Ihenacho. Vardy no estuvo por lesión.

¿En qué canales ver el Arsenal vs Leicester por la Premier League?

País Canales Argentina ESPN Sur, ESPN Play Sur Bolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil Chile ESPN Sur, ESPN Play Sur Ecuador ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct, Canal+ Sport, Free Colombia ESPN Sur, ESPN Play Sur Internacional Arsenal Player Italia SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere Paraguay ESPN Sur, ESPN Play Sur Perú ESPN Play Sur, ESPN Sur España DAZN Estados Unidos Peacock Uruguay ESPN Sur, ESPN Play Sur Venezuela ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

En la actual temporada ya se vivió un Arsenal vs Leicester, pero fue por la Carabao Cup y la victoria fue de los gunners por 2-0 con buen actuación de Nicolás Pépé. De la misma forma, los tres duelos anteriores terminaron siendo a favor de los ‘Foxes’ con un empate (1-1) y dos victorias (2-0 y 3-0). ¿Quién ganará esta vez?

Arsenal vs Leicester City: posibles alineaciones

XI Arsenal: Leno; David Luiz; Magalhaes, Tierney; Bellerín, Partey, Xhaka, Maitland Niles; Willian, Lacazette y Aubameyang.

XI Leicester: Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Mendy; Pérez, Praet, Maddison, Barnes y Vardy.

¿A qué hora jugarán Arsenal vs Leicester por la Premier League?

Perú: 2.15 p. m.

México: 2.15 p. m.

Ecuador: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 12.15 p. m.

Estados Unidos (Texas): 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami): 3.15 p. m.

Colombia: 2.15 p. m.

Argentina: 4.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

España (Islas Canarias): 8.15 p. m.

Uruguay: 4.15 p. m.

Paraguay: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Bolivia: 3.15 p. m.

Venezuela: 3.15 p. m.

Canadá: 2.15 p. m.

Italia: 9.15 p. m.

Francia: 9.15 p. m.

Alemania: 9.15 p. m.

Portugal: 8.15 p. m.

Holanda: 9.15 p. m.

Inglaterra: 8.15 p. m.

¿Dónde ver partido Arsenal vs Leicester?

