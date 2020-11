México vs. Japón EN VIVO TUDN: horarios y canales para ver partido amistoso FIFA

México vs Japón EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este martes 17 de octubre, desde las 14:00 horas, en el Merkur-Arena en partido amistoso internacional por fecha FIFA. La transmisión del partido estará a cargo de TUDN y TV Azteca . Sigue todas las incidencias del duelo y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Por sexta vez en la historia, México enfrentará a Japón y tratará de cerrar con una victoria este 2020. El 'Tri' viene atravesando un buen momento y confían en continuar por este camino para llegar al Mundial Qatar 2022.

El equipo dirigido por Gerardo 'Tata' Martino viene de superar 3-2 a su similar de Corea del Sur. A pesar de dominar a su rival en gran parte del partido, México no estuvo fino en la definición y sufrió en los contragolpes.

México vs. Japón: historial

Resultado Torneo Año Japón 3-2 México Amistoso 1996 México 2-1 Japón Amistoso 1998 México 1-0 Japón Amistoso 2000 México 2-1 Japón Confederaciones 2005 México 2-1 Japón Confederaciones 2013

Héctor Herrera fue separado de la concentración mexicana. El jugador del Atlético Madrid sufrió una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo y el comando técnico determinó que regrese a España para continuar con su rehabilitación.

En conferencia de prensa, el estratega mexicano señaló que no realizará variantes en su equipo. "No habrá muchas modificaciones. En la circulación no hay que perder el balón en lugares incómodos, que expongan nuestros espacios. Es un aprendizaje para nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de selecciones".

México contra Japón

¿Qué canal transmite el partido México vs. Japón?

Guía de canales en todo el mundo para ver el partido México vs Japón.

País Canal Argentina Las Estrellas Internacional Bet365 Corea del Sur TV Chosun México TUDN, TV Azteca, Las Estrellas Singapur 11 mio Sports 1 Estados Unidos TUDN, Univision

¿A qué hora es el partido México vs Japón?

Guía de horarios para ver el partido de la selección mexicana en vivo.

México: 2:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

México vs. Japón: posibles formaciones

México: González, Gallardo, Moreno, Salcedo, Rodríguez, Álvarez, Córdova, C. Rodríguez, Hirving Lozano, Jesús Corona, Raúl Jiménez.

Japón: Gonda, Ueda, Yoshida, Itakura, Muroya, Shibasaki. HAsjimoto, Nagatomo, Miyoshi, Kubo y Minamino.