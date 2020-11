Internacional no pudo de local y cayó 2-1 ante Fluminense

Internacional dejó escapar tres puntos de oro frente a un rival directo como Fluminense y cayó 2-0 en Beira-Rio por la fecha 22 del Brasileirao. El 'colorado' no pudo guardar la ventaja inicial en el marcador y en el segundo tiempo terminó de sucumbir ante un rival que fue creciendo en un partido plagado de faltas.

Mauricio abrió el marcador para el Inter a los 15' de la primera mitad y daba confianza para esperanzar a sus hinchas con un buen triunfo, el cual se pudo consolidar si a los 40' no le anulaban un tanto a Galhardo. No obstante, desperdiciar varias ocasiones les terminó pasando factura.

A los 57' de la segunda mitad Lucca puso el empate y a los 81', cuando los de casa intentaban volver a ponerse arriba en el marcador, apareció Caio Paulista para voltear el encuentro y darle una victoria importantísima a los suyos.

Con esto, Inter perdió la cima del Brasileirao y se ubica cuarto con 36 puntos, un puesto por delante de Fluminense que lleva 35 unidades en lo que va del campeonato. La próxima jornada el 'colorado' enfrentará al Atlético Goianiense, mientras que el 'Flu' recibirá al Bragantino.

Internacional vs Flamengo

SEGUNDO TIEMPO

¡FINAL DEL PARTIDO!

- 87' Internacional apuesta por lanzarse al ataque.

- 85' Yuri Alberto entra en el Inter con el fin de ganar peso en la delantero y encontrar el empate.

- 81' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL FLUMINENSE! Caio Paulista vence al portero Lomba y la visita voltea el marcador.

- 77' Cardoso entra en Fluminense y sale Nené. Ingresa un delantero. El 'Flu' también lo quiere ganar.

- 72' Internacional como local busca de todas formas ganar el encuentro y el 'Flu' apela a la contra.

- 66' El delantero Luiz Henríquez ingresa en cambio del autor del gol del empate Lucca. Fluminense suma un atacante para intentar ganar el partido.

- 63' Nonato sale en los locales y entre Guilherme.

- 57' ¡GOOOOOOOOOOOL DE FLUMINENSE! Lucca anota un golazo olímpico. El partido se empareja.

- 54' Centro pasado de Silva y Marcelo Lomba controla el balón sin mayor preocupación.

- 52' Saque de meta a favor del Internacional luego de un disparo desviado del delantero del 'Flu'.

- 47' Tarjeta amarilla para Da Costa (Internacional) por fuerte infracción al jugador del Fluminense.

- Inició el segundo tiempo

PRIMER TIEMPO

¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD!

- 45' Partido lleno de faltas.

- 43' Tarjeta amarilla para Digao.

- 42' Tarjeta amarilla para Barcelos.

- 41' Finalmente anulan el gol del cuadro de Porto Alegre.

- 40' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE INTERNACIONAL! Galhardo aprovechó un enorme error defensivo que lo dejó frente al portero del Fluminense y definió al lado derecho de la portería para colocar el segundo.

- 38' Fluminense se encuentra confundido, fallan pases.

- 35' Nonato casi se mete hasta el área y filtra un pase, pero lo interceptaron bien.

- 33' Mayor posesión del balón de Fluminense (59 %) sobre el Inter (41 %).

- 30' Zé Gabriel le pegó desde fuera del área, pero demasiado desviado. El balón se va por encima del arco.

- 28' Desde el fondo jugará Lomba.

- 25' Intenta crear ocasiones el Flu, pero Zé Gabriel y Rodinei están atentos en la defensa.

- 22' Partido más parejo, pero Fluminense no tiene una llegada clara hasta ahora.

- 20' Tarjeta amarilla para Uendel.

- 18' Rodrigo Dourado deja el campo por lesión.

- 15' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL INTER DE PORTO ALEGRE! Mauricio aprovechó una buena ocasión y convierte el 1-0.

- 14' ¡UF! Buena ocasión del Inter.

- 12' Tarjeta amarilla para Gustavo Nonato.

- 9' Comienza a recuperarse el cuadro local.

- 6' Wellington Silva intenta ingresar por la derecha.

- 4' Primeros minutos a favor del Fluminense.

- 1' Se mueve el balón en el Estadio Beira-Rio.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Inter vs Fluminense: alineaciones confirmadas

Internacional: Lomba, Rodinei. Zé Gabriel, Cuesta, Uendel, Dourado, Edenilson, Nonato, Mauricio, Vidal y Galhardo.

Fluminense: Muriel, Digao, Claro, Barcelos, Calegari, Felipe, Yuri, Nene, Lucca, Wellington Silva y Marcos Paulo.

Inter vs Fluminense | Previa

Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, Abel Braga apelará a su segunda unidad en busca de romper su mala racha en el Brasileirao: con cuatro partidos sin ganar y a 2 puntos del líder Atlético Mineiro.

Será también una nueva oportunidad para que el ausente Abel Braga -dio positivo por COVID-19- logre su primer triunfo en el Internacional tras caer eliminado en la Copa de Brasil y caer por 2-0 ante Santos.

A tres días del juego ante Boca Juniors, la posible vuelta del experimentado Rodrigo Moledo parece la única noticia positiva en medio de varios ausencias obligadas por distintas razones.

Heitor y Rodrigo Lindoso, dos indiscutibles en el once, serán bajas por sanción. Moisés y Abel Hernández no estarán a disposición de su DT por lesión mientras Daniel será ausencia tras dar positivo por COVID-19.

Más allá de la prioridad llamada Libertadores, en Internacional existe mucho optimismo en acabar con una crisis que los ha dejado sin Copa de Brasil y sin liderato del Brasileirao.

Fluminense, por su parte, es otro necesitado de triunfos tras dos derrotas seguidas. Sin embargo, tal cual su rival el equipo de Odair Hellmann tampoco podrá disponer de lo mejor que tiene para el juego en el Beira-Rio.

Egídio, Fernando Pacheco, Michel Araújo y Nino serán bajas por COVID-19, el goleador Fred no podrá estar al estar recuperándose de un esguince de tobillo mientras Dodi no volverá a ponerse la camiseta tricolor al negarse a renovar su contrato.

En ese sentido, el exentrenador de Internacional se rompe la cabeza para armar un once competitivo en busca de un triunfo que le permita instalarse en puestos de clasificación a la etapa previa de la Copa Libertadores.

Formaciones probables Internacional vs Fluminense

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo (Zé Gabriel), Víctor Cuesta, Uendel; Johnny, Edenilson (Nonato), Patrick, Mauricio, Marcos Guilherme (Peglow); Yuri Alberto.

Fluminense: Muriel, Calegari, Luccas Claro, Digão, Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago, Nenê; Wellington Silva (Luiz Henrique), Felippe Cardoso (Lucca o Marcos Paulo).

¿Qué canal transmite Internacional vs Fluminense ?

El Internacional vs Fluminense será transmitido en VIVO por la señal de Premiere FC.

Brasil Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil

Internacional Fanatiz Brasileirão, Bet365

¿En qué canal transmiten y dónde televisan partido Internacional vs Fluminense ?

La transmisión del partido entre Internacional vs Fluminense solo estará disponible en Brasil a través de los canales y servicios streaming de Premiere FC Brasil, TNT Go, TNT Brazil y Esporte Interativo Plus. No obstante, Libero.pe te dará toda la información del juego en el minuto a minuto.

Internacional vs Fluminense : horarios en el mundo

4:15 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y México

5:15 p.m. Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia

6:15 p.m. Brasil, Argentina y Uruguay

Internacional vs Fluminense : ¿dónde ver partido del Brasileirao por Internet?