Millonarios goleó 5-2 al Once Caldas en la Liguilla de Liga BetPlay por cupo a Sudamericana

Millonarios no tuvo piedad en el inicio de la liguilla de eliminados de la Liga BetPlay de Colombia y apabulló por 5-2 al Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Así, los 'azules' comenzaron con el pie derecho su lucha por un lugar en la Copa Sudamericana 2021.

Fue un partido con inicio trepidante para Millonarios, que golpeó fuerte a su rival con dos goles seguidos. Rodríguez abrió la cuenta a los 15' y Márquez estiró la ventaja dos minutos después. "El Caballito" pondría el 3-0 a los 39', dándole la victoria ya en el primer tiempo.

Para el complemento, Cristian Arango le daría una nueva pesadilla a Once Caldas, que logró descontar por medio de Lemos (64') y Bueno (89'). No obstante, previamente Macalister Silva había conseguido el quinto para Millonarios.

En la siguiente jornada, el equipo de Alberto Gamero se medirá ante los Patriotas, mientras que Once Caldas hará lo propio ante Bocayá Chicó.

Millonarios vs Once Caldas PREVIA

La Liguilla de eliminados de la Liga BetPlay por un cupo a la Sudamericana es disputada por once equipos que quedaron fuera de los PlayOffs. Así, se distribuyó tres grupos (dos de cuatro y uno de tres) en los cuales cuatro equipos pelearán para avanzar a las semifinales de esta serie.

Así, el equipo de Alberto Gamero no baja los brazos en su objetivo de disputar una copa internacional en el 2021. Sin embargo, su presente no es el más alentador, luego de haber sido eliminado de la Copa BetPlay por Alianza Petrolera desde la tanda de penales.

Al frente se encuentra Once Caldas, que no logró el boleto a los cuartos de final de la Liga BetPlay y que viene de ganar 3-2 al Tolima. Ahora, los 'Albos' intentarán pelear por el boleto a la Sudamericana.

Bajas del Millonarios vs Once Caldas

El 'Capitalino' no podrá contar con su goleador Ayron del Valle, quien es uno de los goleadores del equipo, debido a las molestias físicas que presentó desde hace unos días. A ello se sumala la ya conocida baja de Jhon Duque, quien fue traspasado al fútbol mexicano.

Para este encuentro, el equipo de Hubert Bodhert no contará con su goleador Dayro Moreno, ello debido a una decisión técnica ante su ausencia a los entrenamientos a lo largo de la semana. Esta indisciplina no fue pasada desapercibida por parte del comando técnico y lo dejaron fuera del encuentro. Así, el 'Búfalo' Ovelar será la principal carta de gol de Once Caldas.

Alineaciones probables Millonarios vs Once Caldas

Millonarios: Moreno; Román, Llinás, Paz, Perlaza; Silva, Vega, Moreno; Rodríguez, Arango, Márquez.

Once Caldas: Román; Pájaro, Payares, Julio, Clavijo; Mejía, Carreazo; A. García, Rojas, M. García; Ovelar.

Millonarios vs Once Caldas: ficha del partido

Horarios del Millonarios vs Once Caldas en diferentes países del mundo

Países Hora Perú 8:00 p. m. Estados Unidos 8:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Argentina 10:00 p. m. España 2:00 a. m. Ecuador 8:00 p. m. Bolivia 9:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Uruguay 10:00 p. m. Paraguay 9:00 p. m. Brasil 11:00 p. m. México 9:00 p. m.

