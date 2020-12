Partidos de HOY miércoles 9: agenda deportiva, horarios, canales TV y resultados

Partidos de hoy miércoles 9 de diciembre EN VIVO. La programación pelotera comprende la Champions League y la Liga 1 Movistar que tendrá la primera semifinal entre Sporting Cristal y Ayacucho FC.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

12:55 Horas | Ajax vs Atalanta | ESPN Sur, ESPN Play Sur

12:55 Horas | Midtjylland vs Liverpool | Sport 24, Esporte Interativo Plus

15:00 Horas | Bayern München vs Lokomotiv Moskva | Sport 24 Extra, Esporte Interativo Plus

15:00 Horas | Salzburg vs Atlético Madrid | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

15:00 Horas | Real Madrid vs Borussia M'gladbach | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

15:00 Horas | Internazionale vs Shakhtar Donetsk | ESPN Sur, ESPN Play Sur

15:00 Horas | Manchester City vs Olympique Marseille | Esporte Interativo Plus, Space Brazil

15:00 Horas | Olympiakos Piraeus vs Porto | Esporte Interativo Plus, Sky Sport 1/HD

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Horas | Royal Pari vs San José | Bet365, Tigo Sports Bolivia

14:00 Horas | Santa Cruz vs Real Potosí | Bet365, Tigo Sports Bolivia

16:15 Horas | The Strongest vs Always Ready | Bet365, Tigo Sports Bolivia

18:30 Horas | Blooming vs Wilstermann | Bet365, Tigo Sports Bolivia

Brasil - Brasileirão

19:30 Horas | São Paulo vs Botafogo | PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

8:30 Horas | Palestino vs Unión La Calera | Bet365, CDF Premium, CDF HD

16:30 Horas | Audax Italiano vs Universidad Chile | Bet365, Esporte Interativo Plus

Colombia - Primera A

19:40 Horas | Envigado vs Deportivo Pereira | Fanatiz International, Bet365, Win Sports+

19:40 Horas | Rionegro Águilas vs Medellín | Fanatiz International, Bet365, Win Sports+

19:40 Horas | Millonarios vs Boyacá Chicó | Fanatiz International, Bet365, Win Sports+

19:40 Horas | Once Caldas vs Patriotas Boyacá | Fanatiz International, Bet365, Win Sports+

19:40 Horas | Alianza Petrolera vs Jaguares de Córdoba | Fanatiz International, Bet365, Win Sports+

Ecuador - Primera A

12:30 Horas | El Nacional vs Aucas | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

15:00 Horas | LDU Quito vs LDU Portoviejo | GOLTV Play, GOLTV Ecuador

17:30 Horas | Independiente del Valle vs Emelec | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

20:00 Horas | Barcelona vs Guayaquil City | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:15 Horas | Bahia vs Defensa y Justicia | DIRECTV Sports Perú

19:30 Horas | Junior vs Coquimbo Unido | DIRECTV Sports Perú

Sudamérica - Copa Libertadores

17:15 Horas | Grêmio vs Santos | FOX Play Sur, FOX Sports 1 Brasil

19:30 Horas | Boca Juniors vs Internacional | FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Perú - Primera División

15:30 Horas | Sporting Cristal vs Ayacucho | GolTV Latinoamerica

Venezuela - Primera División

16:00 Horas | Monagas vs Gran Valencia | TVes

19:00 Horas | Deportivo Táchira vs Portuguesa | TVes

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de miércoles 9 de diciembre.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609