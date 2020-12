Ni se hablan: vestuario de Barcelona está partido, según medio español

La temporada parece haber comenzado con el pie izquierdo para Barcelona. Y es que la crisis económica que obligó a bajar los sueldos de casi todos los futbolista, los problemas dirigenciales y la fallida salida de Lionel Messi, han tenido molestos a los futbolistas que además no han sabido lograr la regularidad deseada en LaLiga Santander.

Ahora, todo parece empeorar luego de lo revelado por el diario deportivo Sport. Dicho medio afirmó que los jugadores del primer equipo culé no se hablan ni en el campo de juego y solo se limitan a hacer en situaciones de pelota parada o algo similar.

"En la cancha no se hablaban entre ellos. Solamente lo justo y necesario en acciones de pelota parada pero nada más", señala el medio español tras recoger versiones desde la interna de Levante.

"En el túnel de vestuarios no se escuchó absolutamente nada. Ni una palabra de satisfacción por habernos ganado. Fue una situación extraña", agregaron. Un momento particular para el equipo de Ronald Koeman que antes de dicho encuentro ante Levante tuvo que salir a aclarar que los jugadores no le pidieron cambiar de sistema para obtener mejores resultados.

“No es verdad que la plantilla quiera cambiar el sistema de juego. Si fuese así yo tendría que saberlo porque los veo cada día y hablo con ellos. Y no me han dicho nada sobre esto. Barcelona es el equipo de la Liga que crea más ocasiones de gol y eso también es gracias al sistema, pero nos falta efectividad”, añadió.

Además, El País recientemente reveló que el técnico holandés apuntó contra Riqui Puig a quien acusó de filtrar información desde la interna a la prensa. "Tú eres un filtrador", indicó el medio confirmando que el primer equipo de Barcelona no tiene paz.