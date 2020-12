Partidos de HOY sábado 19 EN VIVO programación TV, horarios y canales

Partidos de HOY sábado EN VIVO programación. Everton vs Arsenal, Barcelona vs Valencia Leverkusen vs Bayern München, Internacional vs Palmeiras, son algunos de los duelos más destacados.

Por la Premier League se enfrentan Everton vs Arsenal en un duelo de infarto. Los Gunners llegan con la obligación de ganar debido a que están muy cerca de la zona del descenso, mientras que, el cuadro de Carlo Ancelotti va por los 3 puntos que le permita ubicarse entre los primeros.

Inglaterra - Premier League

7:30 Crystal Palace vs Liverpool ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Watch

10:00 Southampton vs Manchester City ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN2

12:30 Everton vs Arsenal ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, ArsenalTV

15:00 Newcastle United vs Fulham ESPN Sur, ESPN Play Sur, Watch

España - La Liga

8:00 Atlético Madrid vs Elche ESPN Sur, ESPN Play Sur, Bet365

10:15 Barcelona vs Valencia DIRECTV Sports Peru

12:30 Levante vs Real Sociedad DIRECTV Sports Peru

12:30 Osasuna vs Villarreal ESPN Sur, ESPN Play Sur, Bet365

15:00 Sevilla vs Real Valladolid DIRECTV Sports Peru

Italia - Serie A

9:00 Fiorentina vs Hellas Verona ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

12:00 Sampdoria vs Crotone ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

14:45 Parma vs Juventus ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Alemania - Bundesliga

9:30 RB Leipzig vs Köln OneFootball App, Bet365, Win Sports+, OneFootball

9:30 Borussia M'gladbach vs Hoffenheim OneFootball App, Bet365, OneFootball App

9:30 Schalke 04 vs Arminia Bielefeld OneFootball App, Bet365, OneFootball App

9:30 Mainz 05 vs Werder Bremen OneFootball App, Bet365, OneFootball App

9:30 Augsburg vs Eintracht Frankfurt OneFootball App, Bet365, OneFootball App

12:30 Bayer Leverkusen vs Bayern München OneFootball App, Bet365, Tigo Sports Bolivia

Portugal - Primeira Liga

10:00 Marítimo vs Belenenses Bet365, Sport TV1, Sport TV LIVE, Sport

13:00 Tondela vs Moreirense GolTV Latinoamerica, Bet365, Sport

15:30 Sporting CP vs Farense GolTV Latinoamerica, Bet365, sportdi

Francia - Ligue 1

11:00 Metz vs Lens DIRECTV Sports Peru

13:00 Olympique Marseille vs Reims DIRECTV Sports Peru

15:00 Nice vs Olympique Lyonnais DIRECTV Sports Peru

Francia - Copa de Francia

11:00 Saint-pierroise vs Mtsapéré

Norteamérica - Liga Campeones CONCACAF

20:00 Tigres UANL vs Olimpia

*Semi Final 1 - ESPN Play Sur, sportdigital, SportK

22:30 Los Angeles FC vs América

*Semi Final 2- ESPN Play Sur, sportdigital, SportK

Argentina - Superliga Argentina

15:10 Patronato vs Aldosivi TyC Sports Internacional, TNT Sports

15:10 Godoy Cruz vs Newell's Old Boys Fox Sports Premium Argentina, Fanatiz

17:20 San Lorenzo vs Colón TyC Sports Internacional, TNT Sports

19:30 Talleres Córdoba vs Atlético Tucumán TyC Sports Internacional, Fox Sports

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Santa Cruz vs Atlético Palmaflor Tigo Sports Bolivia

16:15 Aurora vs Nacional Potosí Tigo Sports Bolivia

16:15 The Strongest vs Bolívar Tigo Sports Bolivia

19:30 Blooming vs Royal Pari Tigo Sports Bolivia

Brasil - Brasileirão

17:00 Sport Recife vs Grêmio PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

19:00 Coritiba vs Botafogo Fanatiz Brasileirão, Bet365, Premiere 2

19:00 Internacional vs Palmeiras PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

16:00 Universidad Católica vs Colo-Colo Esporte Interativo Plus, CDF Premium, CDF HD

Paraguay - Primera División

17:30 Guaraní vs Guaireña Bet365, Tigo Sports Paraguay

17:30 Libertad vs Olimpia Bet365, Tigo Sports Paraguay