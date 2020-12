Robert Lewandoski: "Puedo invitar a Messi y Cristiano a mi mesa"

Máximo goleador europeo del año, mejor jugador de la temporada para el premio "The Best" y uno de los mejores delanteros de la última década. Pese a las circunstancias que no han tocado vivir a causa de la pandemia, para Robert Lewandowski ha sido totalmente lo contrario.

A través de una entrevista ofrecida para la revista France Football, habló sobre este logros mencionados durante la actual temporada y además de ello, invitó a Messi y Cristiano Ronaldo a comer en su mesa.

Increíblemente, estas declaraciones no pasaron desapercibidas y de inmediato se volvieron tendencia en Twitter. Usuarios se animaron a que este suceso se cumpla. Otros, lo calificaron como una falta de respeto de parte del jugador del Bayern Múnich.

"Messi y Cristiano están en la misma mesa durante muchos años y eso es lo que les hace insuperables. No creo que pueda estar en la misma mesa de ellos, pero como hizo Griezmann, si contamos la temporada y el año 2020, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento. Al no estar en la misma mesa de ellos, creo que puedo invitar a Messi y Cristiano a comer en la mía", indico Robert.

"Los jugadores que más admiraba eran Del Piero, Thierry Henry o incluso Roberto Baggio. Hay varios jugadores polacos que fueron importantes, pero se retiraron cuando empecé a mirar fútbol. Lo que me hizo también soñar fueron los grandes estadios y sus ambientes", aseveró.