Mourinho es protagonista de una singular anécdota de Navidad, reveló Sergio Reguilón

José Mourinho es un técnico de prestigio y exitoso, el mundo entero lo sabe y se lo reconoce. Los logros que consiguió a lo largo de su trayectoria, y en clubes de renombre, lo han pintado en cuerpo entero. Es un grande del fútbol. Esto, qué duda cabe, es producto de su capacidad, un sello en el que destaca su talento para penetrar en sus futbolistas.

El portugués es un motivador por excelencia. Sergio Reguilón, su pupilo en el Tottenham, en una reciente entrevista ha narrado una anécdota muy emotiva. El defensa de los ‘Spurs’ con una sonrisa amplia en los labios aseguró tener “miles de anécdotas” con ‘Mou’, pero una escenifica el trabajo psicológico que impone el técnico para tener a sus futbolistas muy comprometidos.

“Por ejemplo, el día de Navidad, que sabe que estoy solo. Llegamos a entrenar el día 25 a las tres y tenía una caja en mi sitio. Lo abro y era un cochinillo cocinado. Me dijo ‘sé que estás solo en Navidad y así no tienes que cocinar la cena y cenas bien’. Tiene detalles que la gente no sabe en el día a día, pero para un futbolista que esté pendiente de cómo estás tú, a parte del fútbol, es importante”, relató al diario AS.

Debido a su buen desempeño el defensor logró la titularidad y tampoco la ha desaprovechado. Ello, por supuesto, ha fortalecido la relación que tienen. Sorpresas, promesas, y alegrías, han sido lo común. Una foto muy comentada y popular en Instagram, tuvo como marco el pago de una apuesta de ‘Mou’ a Reguilón, luego que este la ‘descociera’ durante un partido contra el City.

“Una promesa es una promesa. Me costó 500 libras (562 euros al cambio), pero yo cumplo mis promesas”, escribió el entrenador. En la foto se le veía ñato de la risa junto a Reguilón posando al lado de un jamón. ‘The Special One’ es todo un personaje.