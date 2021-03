Pep Guardiola tuvo acalorado cruce con Ole Gunnar por no respetar el fair play en el derbi - VIDEO

La Premier League viene siendo dominada con mucha claridad por el Manchester City de Pep Guardiola, que incluso atravesaba una impresionante racha de 21 victorias consecutivas. El último domingo tuvieron que chocar ante el Manchester United en el derbi de la ciudad, que se convirtió en un partido más que caliente.

Al minuto de juego, un penal fue transformado en gol por Bruno Fernandes y en el arranque del segundo tiempo apareció Luke Shaw para ampliar la ventaja. La preocupación y nerviosismo empezó a notarse en el Manchester City, en especial en Pep Guardiola, que no encontraba la forma de llevar a su equipo al menos al descuento.

Los ‘Citizens’ querían aprovechar cada minuto de juego, aunque esta intensidad hizo que se despierte la polémica. Sobre los 71 minutos de juego, el portero Dean Henderson sacó el balón por el lateral en su propio campo para que Marcus Rashford, lesionado instantes antes, pueda ser reemplazado. Manchester United estaba con diez hombres.

Sin embargo, el cambio no estaba listo y el Manchester City decidió reanudar el juego de inmediato, lo que generó la molestia del entrenador Ole Gunnar Solskjaer porque no devolvieron el balón que había sacado a propósito. El DT de los ‘Diablos Rojos’ se acercó a la zona donde estaba Guardiola y le hizo un comentario, que al parecer no cayó bien en el español.

El técnico del Manchester City respondió, aunque todo parecía quedar en buenos términos cuando chocaron los brazos. Sin embargo, el español siguió con su momento de furia, elevó el brazo en señal de rechazo a lo que decía Ole Gunnar y la tensión volvió a la zona técnica. El cuarto árbitro trató de contener lo que sucedía.

Al final, las cosas quedaron arregladas y Manchester United terminó celebrando una gran victoria y sueñan con que se pueda convertir en un repunte. Sumando los tres puntos de este juego, suman ya 54 unidades, mientras que Manchester City se mantiene en la punta con 65 puntos. La remontada parece difícil, pero quedan 10 fechas por delante.