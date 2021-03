PSG vs Basaksehir: árbitro acusado de racismo recibió castigo de la UEFA - VIDEO

El partido PSG vs Basaksehir era de gran relevancia en la definición de la fase de grupos de la Champions League, pero se vio opacada por un inesperado suceso. Sebastian Coltescu, árbitro de Rumania, era uno de los asistentes al ras del campo, y fue acusado de racismo por Pierre Webo, parte del comando técnico del equipo turco.

Las acciones quedaron paralizadas en menos de 15 minutos de juego y la UEFA tomó cartas en el asunto. El partido se suspendió ese día, aunque se jugó al día siguiente tras un acuerdo entre los clubes. No obstante, todavía estaba por definirse lo que pasaría con el juez Sebastian Coltescu tras este caso repudiable.

El proceso de investigación se cumplió y finalmente, unos meses más tarde, se ha conocido el castigo que recibirá Coltescu. Según se pudo conocer, quedará suspendido de “toda función como árbitro hasta que finalice la temporada 2020-21”. Es decir, no podrá ser el principal ni el asistente en juegos hasta mitad de año.

De la misma forma, para que estas circunstancias no se vuelvan a repetir, Sebastian Coltescu tendrá que asistir a un curso educativo, el cual la UEFA ya ha aprobado. La entidad rectora del fútbol en Europa indicó que la sanción viene tras constatarse que hubo un “comportamiento inapropiado y que el uso correcto del lenguaje es esencial para evitar que esto pase”.

Finalmente, cabe mencionar que Sebastian Coltescu solo se perderá la opción de dirigir partidos a nivel local en Rumania, puesto que ya no había sido considerado por la Federación de Fútbol de ese país para que siga arbitrando a nivel internacional. El PSG vs Başakşehir iba a ser su última aparición afuera y no se hubieran imaginado que sería así.