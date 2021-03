Partidos de HOY martes 9 de marzo: Horarios, canales de TV y dónde ver los encuentros

Partidos de hoy martes 9 de marzo EN VIVO. La programación pelotera comprende partidos de la Champions League, Copa Libertadores, liga paraguaya y más. Juventus vs Porto es el plato fuerte del día.

La Champions League rompe fuegos desde las 15:00 horas con el partido entre Juventus vs Porto con Cristiano Ronaldo a la cabeza. A la misma hora, Borussia Dortmund enfrenta al Sevilla. Todo por ESPN.

Por la Liga de Portugal, tenemos a Sporting Braga que busca trepar al segundo lugar de la tabla. Solo una victoria ante Guimarães podrá acercarlo a la cima.

También tenemos Copa Libertadores con tres partidazos. Wanderers vs Bolívar, Santos vs Deportivo Lara y Unión Española vs Independiente del Valle. Todo por ESPN y Fox Sports.

También se juegan otras ligas como colombiana y boliviana. Lo operadores son ESPN, Fox Sports y DirecTV. Sports.

Sigue la programación y agenda deportiva de este martes 9 de marzo.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MARTES 9 DE MARZO

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

15:00 horas | Juventus vs Porto | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

15:00 horas Borussia Dortmund vs Sevilla | ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Portugal - Primeira Liga

16:45 horas | Sporting Braga vs Vitória Guimarães | Bet365, Sport TV1, Arena Sport 3 Serbia

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | Santa Cruz vs Wilstermann

17:15 horas | Nacional Potosí vs The Strongest

19:30 horas | Blooming vs Guabirá

Colombia - Primera A

20:00 horas | Alianza Petrolera vs Millonarios | Win Sports, Win Sports+

Sudamérica - Copa Libertadores

17:15 horas | Wanderers vs Bolívar | ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN

17:15 horas | Santos vs Deportivo Lara | ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

19:30 horas | Unión Española vs Independiente del Valle | ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN

Paraguay - Primera División

16:30 horas | Guaireña vs 12 de Octubre | Bet365, Tigo Sports Paraguay

18:45 horas | Cerro Porteño vs River Plate | Bet365, Tigo Sports Paraguay

CANALES DEPORTIVOS

Revisa los canales para que puedas ver los partidos de martes 9 de marzo.

DIRECTV SPORTS

- 600

- 610

- 612

- 614

- 683

ESPN

- 621

- 625

- 626

FOX SPORTS

- 604

- 608

- 609

