Liga 1 sorprende al realizar pruebas de COVID-19 a Carlos Stein vs Deportivo Municipal

A la espera de las últimas decisiones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por el caso de Alianza Lima, por el momento la Liga 1 Betsson mantiene suspendido el partido Carlos Stein vs Deportivo Municipal.

Este duelo estaba pactado para este sábado 20 de marzo en el Estadio Miguel Grau del Callao (11 a.m.), sin embargo luego de la resolución del TAS en la FPF entraron a reunión de emergencia para definir algunos puntos de la Liga 1 Betsson.

¿Se jugará el Carlos Stein vs Deportivo Municipal? Aún se desconoce la respuesta, mientras tanto la misma FPF realizó esta mañana las pruebas moleculares a los jugadores de ambos planteles para descartar el Covid-19 ante una eventual decisión positiva sobre el compromiso de la segunda fecha de la Fase 1.

Como se recuerda, Carlos Stein ya había comenzado la Liga 1 Betsson igualado sin goles con Alianza Atlético el último lunes. La intención del equipo es continuar en la máxima división de fútbol profesional del Perú.

Defensa de los 'carlistas'

A través de un comunicado, Carlos Stein en claro que la Liga 1 del 2020 terminó con un campeón y los descensos confirmados, lo cual no se puede modificar. El club señala que no hubo una medida cautelar para no dar por terminado el torneo pasado, lo cual es permitido, pero no fue solicitado en ningún momento.

Además, Carlos Stein aclaró que el dictamen del TAS no indica que Alianza Lima deba jugar la Liga 1 Betsson de este año, sino que solo los benefició y dictó la resta de dos puntos a los 'carlistas' El principal argumento también tiene que ver con que el nuevo torneo 2021 ya inició y no se debería retroceder o dar por olvidado la primera fecha que ya disputaron.