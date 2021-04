Sergio Peña fue incluido en el once de la fecha en la Eredivisie

A pesar de que el Emmen pasa por un momento complicado en la Eredivisie, torneo en el que se encuentra en la penúltima casilla, Sergio Peña viene mostrando grandes actuaciones con los “caníbales” en la lucha por alejarse de la zona de descenso.

El mediocampista nacional ha sido fundamental para que el conjunto dirigido por Dick Lukkien sume con el reciente triunfo sobre el Waalwijk, encuentro donde Sergio marcó el 3-0, su sexto duelo consecutivo sin perder en la competición holandesa.

Este hecho no pasó desapercibido, ya que Peña fue incluido en el once ideal de la jornada 28. No es la primera vez en la temporada que el ex Alianza Lima es seleccionado en el equipo ideal. La última vez se dio en la fecha 24, cuando el Emmen derrotó al Utrecht por 1-0 con un tanto del peruano.

El once está conformado por: Justin Bijlow (Feyenoord), Denzel Dumfries (PSV), Caner Cavlan (Emmen), Mica Pinto (Sparta Rotterdam), Mohamed El Hankouri (Groningen), Olivier Boscagli (PSV), Adam Maher (Utrecht), Sergio Peña (Emmen), Steven Berghuis (Feyenoord), Albert Gudmundsson (AZ Alkmaar) y Donyell Malen (PSV).

Sergio Peña pasa por su mejor campaña de consolidación en el exterior, registrando 29 partidos en la temporada 2020-2021: 26 encuentros en la Eredivisie y 3 en la Copa de Holanda, habiendo jugado desde el arranque en todos ellos.

Así mismo, la continuidad que viene gozando el volante nacional en el elenco “canibal” resultará vital para ser tomado en cuenta en la convocatoria de Ricardo Gareca para los duelos de la selección peruana en junio por las Eliminatorias Qatar 2022.