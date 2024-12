¡Nuevos audios! Florentino tilda de "imbécil" a Cristiano Ronaldo: "Está enfermo"

'El Confidencial' de España publicó este miércoles nuevos audios de Florentino Pérez , quien en esta oportunidad se despachó a gusto contra los portugueses Cristiano Ronaldo y José Mourinho . Al primero mencionado no le tuvo compasión y criticó su comportamiento.

"Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Crees que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace. La última tontería que hizo, que la vio todo el mundo mundial… ¿Por qué crees que hace esa tontería?", fueron las palabras de 'Floren' en los nuevos audios filtrados.