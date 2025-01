Wilder Cartagena: "El equipo de Turquía que se interesó en mí no era Galatasaray"

El ahora mediocampista central del Ittihad Kalba contó como se dieron las cosas en este mercado de pases que lo terminó llevando a Medio Oriente. Wilder Cartagena comentó del interés del balompié turco y que finalmente no acabó sucediendo.

"Tenía todo cerrado con Rosario Central, pero salió lo de Turquía que era volver a Europa. Siento que quedé mal con Rosario Central , pero tenía que tomar una decisión y jugar en Turquía era volver a Europa, creo que me entendieron por ese lado", expresó el ex Alianza Lima en 'Fútbol como cancha'.

"La oferta que tenía que Turquía no era de Galatasaray . No rechacé a Rosario Central por ir a Emiratos Árabes, sino que pensé en volver a Europa y luego salió de Emiratos Árabes. Así se dieron las cosas", expresó Cartagena.

El equipo 'otomano' que se interesó en él fue Kayserispor pero no era la primera opción. "Acepté la oferta de Turquía, mi representante empezó a gestionar y luego nos enteramos que la oferta que me mandaron a mí también se la mandaron a otro que era la primera opción".

Sobre su nuevo club, aseveró que "estoy muy feliz con mi llegada. Había averiguado del club, pero cuando llegué vi que era mejor de lo que me dijeron. Aún no he entrenado con mis compañeros, ya el miércoles podría unirme a ellos".