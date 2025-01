Ricardo Gareca sobre 'Lio' Messi: "No lo puedo creer. Yo quería que acabe en el Barcelona"

El nombre Lionel Messi no deja de ser tendencia a nivel mundial en las redes sociales, su repentina partida del FC Barcelona ha conmovido a propios y extraños del fútbol. Uno de esos personajes que no cree de esta realidad es el 'Tigre' Gareca quien, a través de una entrevista con Martín Liberman en su canal de Youtube, no asimila la noticia.

El técnico de la Selección Peruana mantuvo una charla con el colega argentino Martín Liberman que aprovechó en preguntarle al 'Tigre' cuáles son sus sensaciones sobre la partida de Lionel Messi del Barcelona. El DT argentino dio detalles: "Yo todavía no lo puedo creer. No lo puedo ver en otro lugar. ¿Será verdad? digo yo". Y es que ni la 'Pulga' misma se había visto en otro lugar, al menos no en el último año que reforzó su fidelidad con el club 'culé'.

Para don Ricardo Gareca la presencia de Messi en Barcelona era algo natural temporada tras temporada pero la noticia le fue poco creíble, de hecho en la entrevista se le nota un rostro de sorpresa cuando se refiere al astro argentino. "Por su carrera me hubiese gustado que termine en Barcelona pero hay que ver cómo termina", sentenció el 'Tigre'.

