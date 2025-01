¿Por qué Messi recordó a Dani Alves en su última conferencia de prensa en el Barcelona?

Este domingo Lionel Messi dio su última conferencia como jugador del Barcelona . El multicampeón futbolista argentino respondió a todas las interrogantes y no dudó en aclarar el por qué de su punto final en tienda ‘culé’.

La también figura de la estrella argentina reconoció que extrañará a su ahora ex club y detalló los motivos por los cuales no pudo llegar a un acuerdo con el Barcelona. Además de ello, llamó la atención cuando recordó a un ex compañero.