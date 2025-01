Lionel Messi: las declaraciones más destacadas de la última conferencia en Barcelona

Hace unos días, el FC Barcelona confirmó que las negociaciones con Lionel Messi no llegaron a buen puerto y el argentino se retirará del club. Recientemente, 'Lio' brindó su última conferencia y respondió a todas las interrogantes sobre su salida del cuadro 'culé'. A continuación, repasamos las más importantes.

Últimas noticias sobre Lionel Messi

"Yo había bajado mi ficha 50%, después de eso no me pidieron nada más. Así fue todo. Hablo por mi, siempre fui de cara con el socio, nunca mentí, fui transparente. Se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades. Lo que más me importaba era decirle la verdad a la gente, que tanto me dio", Messi acerca de si pudo haber hecho algo más para quedarse en España.

“Me queda la espina de no haber conseguido otra Champions Legue más, pero esto es fútbol, me tocó ganar otras cosas más. No me arrepiento de nada, dimos el máximo. Pero es verdad que me quedó esa espina. Uno de mis objetivos es volver a ganarla y terminar mi carrera con los máximos títulos posibles. Quiero alcanzar a Dani Alves (en títulos)”, Messi y su espina con el Barcelona.

“El día antes de venir a Barcelona nos íbamos a juntar con Di María y Paredes. Me llamó Ney y me dijo de juntarnos y comer un asado. Y nos sacamos una foto después todos. Me decían en broma ´venite a París´. Pero no hay nada raro, fue solo una foto de amigos”, Messi y su explicación por foto con jugadores del PSG.

"Cuando me vaya, me va a caer la ficha y va a ser peor. Pero voy a seguir jugando al fútbol que es lo que más quiero y se me va a pasar un poco. Quiero seguir sumando títulos a mi carrera. De paso saludo a Dani Alves, por los Juegos olímpicos. Voy a intentar pasarlo en títulos. Quiero ir a un club donde pueda competir y seguir ganando", Messi recordó a Dani Alves.

"El club no quería endeudarse más. No tengo nada para decirle a Tebas. Las veces que me lo crucé tuve un saludo cordial. No tengo nada que decirle", el argentino habló sobre LaLiga.

Conferencia.

"Teníamos todo arreglado, no había ningún problema. Nunca le mentí a la gente. Estoy dispuesto a cualquier cosa por esta gente, obviamente que sí, pero no va a ser lo mismo", sobre la hinchada del Barcelona.

“Cuando pasaron las elecciones fui a comer y hablé con Laporta. Después de eso estaba convencido que iba a seguir. No había problemas con el contrato. No tuve dudas y sabíamos lo que teníamos pensado hacer”, Messi sobre Laporta.

Lionel Messi: Joan Laporta explicó motivos

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, explicó los motivos del porqué no se logró la continuidad de Lionel Messi. Una de las principales razones fue el aspecto económico.

"Esperábamos que LaLiga fuera más flexible, pero teníamos presiones porque otros clubes querían que se cumplieran las normas, que respetamos y conocíamos", explicó en conferencia de prensa.

"No tenemos nada que reprocharle. Ha hecho todo lo posible para seguir. Leo se quería quedar. El hecho de que se quisiera quedar, fue determinante. Su voluntad fue clave. Mi reflexión personal es que estoy triste, pero estoy convencido de que hemos hecho lo mejor para los intereses del Barcelona", agregó.

Lionel Messi: inminente partida a PSG

Luego de haberse agotado hasta la última instancia para que Lionel Messi siga en Barcelona y esto no ocurra, PSG volvió a la carga de la 'Pulga' y prácticamente ya lo tiene finiquitado para la próxima temporada.

Sin duda, será una ofensiva de ensueño ya que Lionel se juntará con Neymar, con quien compartió vestuario en el Camp Nou, así como con Kylian Mbappé. Además, tendrá la compañía de sus compañeros de selección como son Ángel Di María y Leandro Paredes.

Se menciona que Lionel Messi portará el dorsal 10 en el conjunto parisino y que su contrato será de tres años, siendo la última temporada opcional de acuerdo a su rendimiento. Percibirá 40 millones de euros anuales.

“Sería bueno para el campeonato. Es el mejor del mundo. Me gustaría que viniera porque me encanta la manera con la que juega", declaró el entrenador del Mónaco, Niko Kovac, quien espera enfrentar a Messi.

“Para el campeonato sería un gran golpe. También para el PSG. Pero sólo son rumores. En todos los mercados he escuchado muchos nombres para el PSG”, agregó el entrenador de Nantes, Antoine Kombouaré.

Lionel Messi EN VIVO horarios para ver la conferencia de prensa

México - 5:00 a. m.

Perú - 5:00 a. m.

Ecuador - 5:00 a. m.

Colombia - 5:00 a. m.

Bolivia - 6:00 a. m.

Venezuela - 6:00 a. m.

Paraguay - 6:00 a. m.

Chile - 6:00 a. m.

Argentina - 7:00 a. m.

Uruguay - 7:00 a. m.

Brasil - 7:00 a. m.

España - 12:00 p. m.

Lionel Messi EN VIVO transmisión para ver la conferencia de prensa