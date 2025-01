Jordi Alba cuando Ibai llegó a la cena de Lionel Messi: "¿Qué hace ese madridista acá?"

"Lo primero que me dice el hijo de ….. de Jordi Alba al verme es ¿Qué hace este madridista aquí? y se lo digo a todos los del Barza que piensan que yo lo oculto. Messi sabe que soy del Real Madrid, yo le he dicho a él que me ha dado muchas tristezas, y el que lo niegue, estaría mintiendo", contó.