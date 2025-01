AC Milán: Brahim Díaz llevará la '10' en la espalda y "no le tiene miedo"

Brahim Díaz llegó a l AC Milán en la temporada pasada y fue bastante útil para Stefano Pioli con el que consiguieron retornar a la Champions League , ahora el español va por retos mayores con el club 'Rossonero'. A sus 22 años no será uno más en el grupo y tomará una gran responsabilidad.

Díaz que este año llega como fichaje del AC Milán llevará la '10' en la espalda y él asegura estar a la altura, en una entrevista con el diario italiano Gazzetta Delo Sport contó que "Soy el 10 del Milan y no tengo miedo, la presión da energía." El jugador cree tener la oportunidad de despegar en el fútbol mundial y condiciones no le faltan.

También fue claro con sus intenciones con el club 'Rossonero' y le restó importancia a quienes lo critican por su físico: "No creo que exista un problema físico. Debo dar el máximo y mostrar mi talento para ayudar a mis compañeros. No soy muy alto, pero tengo fuerza. Si me comparan con Ibra que es un portento físico... Pero todo está realmente en la mente y en el balón."