¡No basta con uno! France Football premiará a dos Balón de Oro en este 2021

La prestigiosa revista France Football contempla la posibilidad de entregar el Balón de Oro de este año conjunto al ganador de la edición 2020, puesto que en la temporada pasada no se logró premiar a ningún jugador a causa de la pandemia que produjo la COVID-19 .

En el año 2020, Robert Lewandowski era el firme candidato a ganar el Balón de oro dado que fue el jugador más influyente del Bayern Múnich para que obtenga el 'sextete' de la temporada. Sin embargo, esta ceremonia no pudo realizarse por las medidas sanitarias.

A pesar de no haber recibido este trascendental galardón, el delantero de la selección de Polonia obtuvo el premio The Best, que es entregado por la FIFA. Su cuota goleadora en la temporada lo convirtió en el máximo goleador en toda Europa y dentro de las grandes ligas del mundo y que en consecuencia sumó títulos para su club. Merecido, de lejos.