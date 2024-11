Ligue 1: Portero de Reims pidió a Leo Messi una foto con su hijo en su debut con PSG

Lionel Mess i tuvo un debut por todo lo alto en la Ligue 1 . En crack argentino ya es considerado un ídolo en Francia, tanto que no solo despertó pasiones entre los hinchas de su equipo, sino que también de sus rivales, tras el triunfo 2-0 de PSG ante Reims.

El crack argentino no dudó ni un segundo y tomó al niño en sus brazos para que su padre, Predrag Rajkovic, el guardameta serbio, les tome una fotografía en el día que la 'Pulga' vistió oficialmente la camiseta del PSG por primera vez en su carrera. Momento histórico.

Pero no el golero de Reims no fue el único que acudió a Lionel Messi cuando terminó el partido. Los demás futbolistas del elenco local fueron a saludar y hasta abrazar al 'che', que si bien no marcó, pudo debutar con un resultado favorable.