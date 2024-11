Guardiola cuestionó cantidad de hinchas en el Etihad e hinchada del City le respondió así

Tras su estreno victorioso en la Champions League 2021-22 , Pep Guardiola , DT del Manchester City , le dio una chiquita a la hinchada 'citizen': "Me gustaría que viniera más gente al próximo partido del sábado" . Al partido del miércoles frente a Leipzig asistieron unos 38 mil espectadores al Etihad Stadium, cuando la capacidad total es de 55 mil.

"Me gustaría que viniera más gente al próximo partido del sábado. Necesitaremos a la gente el próximo sábado, por favor, porque estamos cansados, lo sé. Va a ser un partido duro y ellos son muy buenos y será un encuentro importante para nosotros. Por eso invito a toda nuestra gente a que venga el próximo sábado a las 3 de la tarde y mire el partido", expresó.

Su petitorio tuvo rápida contestación por parte de los dirigentes de la hinchada 'ciudadana'. Kevin Parker , secretario general del club oficial de aficionados del Manchester City , tomó la palabra y no fue muy amistoso.

"No estoy seguro de qué tiene que ver eso con él. No comprende las dificultades que algunas personas pueden tener para llegar a un partido en el Etihad un miércoles por la noche a las 8 p.m.", replicó.

"Tiene que pensar en niños, es posible que no puedan pagarlo, todavía hay algunos problemas por el Covid-19… No veo por qué lo comenta", acotó Parker, quien a su vez afirmó que "no creo que nadie en el club deba cuestionar la lealtad de los aficionados. Es frustrante".