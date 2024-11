Directivo de Inter de Porto Alegre habló sobre la renovación de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero y su relación laboral con el Internacional de Porto Alegre es hasta el 31 de diciembre, y si bien hasta hace unos días se tenía la certeza de que su renovación era más que fija, en las últimas horas el panorama no parece estar del todo claro.

Paulo Bracks, directivo del cuadro 'colorado' aseguró que la prolongación del contrato debería darse en un contexto normal, dado que no se puede reducir el salario de los jugadores fácilmente pues las leyes brasileñas no lo permiten; sin embargo, no aseguró que el 'Depredador' vaya a quedarse.