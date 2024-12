Mavys Álvarez reveló detalles sobre su relación con Diego Maradona

Hace muchos años, Diego Maradona partió a Cuba en el año para buscar rehabilitarse de sus adicciones en un centro especializado. Sin embargo, en las últimas horas, también se supo que el argentino mantuvo una relación con una menor de edad, algo que no es delito en la isla. Marys Álvarez, quién fue su mujer, decidió a hablar por primera vez sobre lo ocurrido con el ex futbolista.

Ella tenía 16 años en aquel entonces. Carlos Fierro era amigo de Maradona, y junto a un trabajador del hotel donde se hospedaban, se pusieron en contacto con la cubana para que acompañe a Diego. "Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudarlo porque era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté", relató Álvarez en América Tevé.

"En el hotel me recibió Guillermo Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont", continuó contando la mujer.

Diego Maradona y Mavys Álvarez. Foto: Difusión

Diego Armando estuvo yendo cerca de cinco años a Cuba hasta que pudo rehabilitarse de su problema que tenía con las drogas. Durante todo ese tiempo fue pareja de Mavys y él la conquistaba con gran cantidad de lujos. "Yo era una niña. No tenía maldad alguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia", agregó.

El vínculo con el argentino hizo que Álvarez también se involucrara con el consumo de drogas. "La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer. Pero Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir. Hoy siento vergüenza de lo vivido. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso”, explicó en la entrevista.

Laritza Diversent, abogada cubana, aseguró de que Maradona no cometió delito. “En Cuba no se criminaliza las relaciones con menores de edad. A partir de los 14 años las niñas pueden casarse con el consentimiento de sus padres. Las relaciones sexuales sólo constituyen delito si se realizan bajo estupro, es decir, si el adulto utiliza el engaño o el abuso de superioridad sobre el menor”, explicó sobre el tema.

Su final con Maradona no fue feliz, ya que ella tuvo que cortar con el argentino debido a que, Adonay Frutos, fue otra cubana que hizo pública su relación con la layenda argentina.