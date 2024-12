Bonucci: "Guardiola me quiso en City, pero Juventus es mi casa"

"El año pasado volví a hablar con Pep. Me quería, pero le dije: 'La Juventus es mi casa. Estoy feliz aquí. Me siento como en casa aquí'. Quería recuperar el terreno perdido yendo a Milán por una temporada. Volver a ser un símbolo de la Juventus es lo más emocionante que pude hacer. Cuando fui a Milán, podría haber ido al City, pero había cosas que tenían que encajar y no quería esperar y le había dado una palabra al Milán", declaró el popular 'Bonnie'.

"Antonio Conte fue un entrenador realmente importante para mí y cambió mi carrera con la mentalidad que me dio y los conocimientos de fútbol que me transmitió. Desde entonces he intentado sacar algo de cada entrenador con el que he trabajado", puntualizó.