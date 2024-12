La anécdota del cumpleañero Claudio Pizarro con Pep Guardiola

En ese momento el excapitán de la Selección Peruana dijo: "Con Pep, tengo un montón de anécdotas, porque siempre que terminaba algún entrenamiento o estábamos en el club, y yo necesitaba pedirle algo o comentarle algo, entraba a su oficina, que había una pizarra y toda la historia.. Y le decía cualquier cosa, le decía… ‘que mañana tengo que ir a una cita con el dentista’, qué se yo… y agarraba y me decía ‘sí, no hay problema… avísame y lo arreglamos, sin problema. Pero Claudio, ven, un ratito, mira. ¿Qué pasa si agarramos aquí?’ Y me lleva a la pizarra… ‘y hacemos esto y jugamos así… y ¿qué te parece?' Y ya te hablaba de fútbol. No podía, no podía. Cada vez que entraba, era lo mismo. Agarraba su pizarrita. Yo me reía. Él sabe que me reía, y me decía ‘espérate, cuando estés un día en tu casa, te vas a acordar de mí cuando te decía tú vas a ser entrenador."