Cristian Benavente se desvaloriza por no jugar en Egipto

Cristian Benavente futbolísticamente no la pasa bien. El atacante tomó la decisión de dejar Bélgica para ir al fútbol de Egipto y no resultó. El ex Real Madrid Castilla se encuentra cada vez más lejos de la Selección Peruana, dónde con cariño y esfuerzo había logrado ser considerado por el comando técnico de Gareca. Incluso se robó el cariño de los hinchas. Sin embargo, en la actualidad no viene siendo tomado en cuenta por su club y su valoración económica ha caído sorprendentemente.