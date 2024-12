Pedri le da a Lionel Messi el Balón de Oro: "Es el mejor del mundo"

A pesar de su polémica salida del Barcelona , Lionel Messi cuenta con el cariño y admiración de sus excompañeros, como el caso de Pedri , quien no dudó en elogiar la tremenda capacidad futbolística del astro argentino en el 'verde'.

La joven promesa de 18 señaló que si dependiera de él le entregaría el Balón de Oro 2021 a la 'pulga', no solo por el apoyo que le brindó el 'gaucho' para adaptarse en el primer equipo 'culé', sino por encontrarse en la cima del 'deporte rey'.

"Yo no tengo que decidir eso. Yo se lo daría a Leo por todo lo que me ha ayudado en este club y la verdad que, para mí, siempre lo he dicho, es el mejor del mundo", declaró Pedri en conferencia de prensa tras renovar con el Barcelona hasta el 2026.