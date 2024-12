Campeonato Uruguayo 2021: Resultados y tabla de posiciones EN VIVO fecha 6

Sigue VTV EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO para que no te pierdas ningún encuentro del campeonato uruguayo, ya que Peñarol visitará este fin de semana a Deportivo Maldonado e intentará seguir en la cima de la tabla, mientras que su perseguidor Torque deberá enfrentarse de local ante Rentistas, club que no ha sumado ningún punto en la temporada y es el colero del certamen. Por ello, no dudes en seguir todos los resultados de esta fecha 06 del Campeonato Nacional de Uruguay a través de Líbero.pe.