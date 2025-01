Patrice Evra hizo una llamativa revelación sobre Alex Ferguson

“Creo que cuando ganas el campeonato por primera vez es algo especial, pero seré honesto, cuando comienzas a ganar el tercero, cuarto, quinto, lo celebras de todos modos, pero no de la misma manera. Lo celebras porque hay cámaras y todo eso, pero no es lo mismo. Ferguson nos enseñó a ser como robots. No creo que haya sido un ser humano cuando jugaba para el Manchester United. Cuando ganamos, cuando jugaba bien, no estaba contento. Era algo normal", confesó el ex defensor en el podcast oficial del club.