Zlatan Ibrahimovic sobre Kylian Mbappé: "Todavía le falta sentir el sabor de mi sangre"

"Amo a Mbappé , pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor. Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes. Pero también está Haaland , y también Ibrahimovic , no hay necesidad de más" , sostuvo.

"Respecto a mi retiro, no tengo nada que demostrar, no quiero arrepentirme cuando me retire. Continuaré hasta que alguien me eche o me diga que no cuenta conmigo. O cuando esté realmente terminado". señaló 'Ibra'.