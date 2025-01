PSG y su postura por llamado de Messi a la Selección Argentina

PSG enfrentó el último miércoles al Leipzig por la cuarta fecha de la Champions League. Sin embargo, los parisinos no pudieron contar con la presencia de una de sus figuras en el campo de juego. Se trató de Lionel Messi , jugador que no está en sus mejores condiciones físicas.

Además, en el PSG había una luz de esperanza de que Messi no sea tomado en cuenta por Lionel Scaloni. Sin embargo, el DT de la Selección Argentina no dudó en llamarlo para la fecha doble de este mes de noviembre.

¿Cómo se tomó la convocatoria de 'Leo'? Según los medios 'Mundo Deportivo' y 'AS', decidieron no poner trabas para que el astro sudamericano esté con su selección, aunque hay preocupación de que regrese con problemas (como ocurrió en la anterior jornada al recibir un fuerte golpe en el Venezuela vs. Argentina).