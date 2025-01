Kylian Mbappé rompe su silencio y habla sobre su futuro

"¿Mi futuro? No lo sé, no lo sé todavía", respondió el 'Donatello, tras haber marcado cuatro anotaciones en la goleada de Francia por 8-0 ante Kazajistán para poner sello y asegurar su presencia en el Mundial de Qatar 2022.

Luego, el jugador del PSG fue contundente y afirmó estar contento en su club, sin dar pistas sobre lo que pasará acabando su vínculo. "Estoy en París. Ya dije que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada instante y continúo haciéndolo. Aquí, un montón de cosas importantes van a llegar, de grandes oportunidades, pero ya he hablado de ello antes", agregó Mbappé.