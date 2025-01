Sergio Blanco anunció que a fin de año se retirará del fútbol profesional

"No me va quedando otra. He tenido muy pocos minutos y la realidad me empieza a golpear. Lo estoy viviendo así, como los últimos partidos. En un momento pensé que ya no me iba a tocar entrar en el último clásico y por suerte se dio y pude disfrutar la victoria desde adentro con mis compañeros, que sabían lo importante que era para mí", indicó.