Xavi sobre Piqué: "No soy sargento, es cuestión de disciplina y orden"

"Él tiene vida y yo también. No soy sargento. Esto es cuestión de disciplina y orden. Estos días ha ido muy bien, somos una piña. Se ha dado mucha importancia a las normas y no la tiene", declaró Hernández en la previa del partido contra el Espanyol .

"Yo no sé si el Barça necesitaba orden o no. No sé cómo se trabajaba antes ni me interesa mucho. A mí me funcionaba como futbolista y también cuando dirigí al Al Sadd. Vamos a tirar por ahí", añadió el campeón de Sudáfrica 2010 con la selección española.