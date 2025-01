Alexander Callens tras marcar un nuevo gol: "Muy feliz por ayudar al equipo"

Se recuperó de gran manera. Alexander Callens volvió a tener minutos con New York City en un duelo clave por los octavos de final de la MLS ante Atlanta United. El defensor no solo mostró buena actuación, sino que marcó gol para hacer avanzar al equipo a la siguiente ronda del certamen.

La felicidad de Alexander Callens se hizo apreciar por medio de sus redes sociales, donde no dudó en dejar un mensaje tras volver a las canchas y con gol incluido.

Como se recuerda, Alexander Callens terminó lesionado durante el duelo entre Perú vs. Bolivia en el Estadio Nacional de Lima. Nuestro compatriota no pudo estar para el choque ante Venezuela, pero ahora logró recuperarse de gran manera con New York City.