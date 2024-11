Doblete de Mbappé y triunfo de PSG ante Mónaco por la Ligue 1 de Francia

Lionel Messi y Kylian Mbappé nuevamente en acción para una nueva fecha de la Ligue 1 de Francia entre PSG vs. Mónaco.

¡El once de Mónaco!

12' Kylian Mbappé no falló desde los 12 pasos y puso el 1-0 a favor de PSG. ¡La ley del ex se hizo presente en el Parque de los Príncipes!

¡Ley del ex!

22' Remate de cabeza de Diop que no logra encontrare dirección en el arco del PSG. Comienza a reaccionar Mónaco.

38' No logran conectarse en ataque Lionel Messi, Di María y Mbappé. Las llegadas a campo rival son mediante individualidades.

43' Gran jugada colectiva de Mónaco, pero que Tchouameni no la terminó bien tras rematar el esférico por encima del arco de PSG.

50' No puede más Bernat, por lo que se retira para darle ingreso a Kehrer.

53' Kylian Mbappé quedó tendido en el campo, pero no parece que fuera de gravedad.

56' Jugada de Messi que no se concretó en campo rival. El balón quedó en dominio de Mónaco.

82' Mónaco controla el balón, pero no es claro en campo rival. Le cuesta llegar al área de PSG.

Mauricio Pochettino habló sobre el estado de Sergio Ramos. "Esperemos que la evolución sea buena y que pueda estar con el equipo antes de que termine el año. Ese es el objetivo. Después, sobre si jugó demasiado ante el Saint-Étienne, creo que no fue excesivo".

"El nivel de exigencia física no era tan elevado como cuando juegas contra once. Son estas cosas que a veces suceden. Llevaba mucho tiempo sin jugar. No creo que esa sea la causa", explicó el estratega del PSG.