Michael Owen y el día que su carrera cambió para siempre

“A menudo me pregunto si fue solo una extraña lesión. Hasta entonces era sólido como una roca, nunca me perdí un juego. Sir Alex Ferguson siempre dice que si hubiera firmado por el Manchester United cuando era niño, no habría sucedido, él me habría protegido. Pero nadie se lesiona al caminar. Iba tan rápido que supongo que siempre es probable que suceda”, agregó.