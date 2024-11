Tottenham y Liverpool igualaron 2-2 en un partidazo por la Premier League

A poco de jugarse el compromiso, Liverpool indica que Thiago Alcántara quedó descartado del duelo ante Tottenham tras dar positivo a una prueba sospechosa de COVID-19.

Thiago Alcantara will miss this afternoon’s Premier League fixture with Tottenham Hotspur after registering a suspected positive test for COVID-19.



Jordan Henderson is also absent because of illness, but has registered a negative test for COVID-19.