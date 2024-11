Pep al fichaje más caro de la historia de la Premier: "Si no se comporta, no juega"

Manchester City camina derechito en la Premier League rumbo a una nueva coronación. El último fin de semana goleó a domicilio 4-0 a Newcastle y estiró su diferencia sobre el segundo, Liverpool , a 3 puntos. No obstante, Pep Guardiola , guía de los 'citizens', no tiene problemas en admitir situaciones incómodas dentro de la convivencia de su plantilla.

"No, sus ausencias no fueron por rotación. Me decidí por este equipo porque merecían jugar hoy. Estos jugadores y no los otros", expresó Guardiola.