Silvio Valencia arremetió contra la selección de Jamaica

" Perú ganó por 3 a 0, pero Jamaica es un rival muy pobre. A Jamaica no me lo entreguen como rival, por favor, o sea muy inocentones para jugar el fútbol ", indicó el controversial hombre de prensa sobre el último amistoso que sostuvo la Blanquirroja .

Sin embargo, eso no fue todo. Valencia siguió con su crítica. "Si Exitosa armaba su 11, le sacábamos un mejor partido a Perú, no es por menospreciar (a los jamaicanos). Otra cosa es Panamá, ahora entiendo por qué Jamaica no anda bien en Concacaf", explicó en su programa radial que conduce.