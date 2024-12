Colo Colo se coronó campeón de la Supercopa de Chile tras vence a U. Católica

Gabriel Boric no fue ajeno a la Supercopa y afirmó que es lamentable que el fútbol chileno pueda seguir teniendo esta clase de problemas.

Que tontera más grande lo que eatá pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien.