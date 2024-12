¡Cristiano Ronaldo indignado! Bloqueó a Transfermarkt por dar "falso valor" del portugués

El ego de Cristiano Ronaldo pudo más y de un momento a otro decidió bloquear a Transfermarkt , web especializada en los valores de los futbolistas en cada mes. Resulta que la cuenta propia de esta web especialista comunicó que el portugués los bloqueó desde hace ya un tiempo y que no puede etiquetarlo en sus publicaciones. ¿Qué hay detrás de esta historia?

Resulta que Transfermarkt con 6.3 millones de seguidores en el mundo realizó una post del once de los fichajes más caros de Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo que figuró en la gráfica pero en la descripción aclaró que no puede etiquetar al luso producto que este los terminó bloqueando. "No podemos etiquetar a Cristiano porque nos ha bloqueado después de ver su valor de mercado".