Alexis Sánchez sorprende a todos y le pisa los talones a Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Alexis Sánchez empezó a tomarse en serio el aspecto físico y siempre en redes sociales se le ve exigiéndose al máximo con rutinas de ejercicio en el cual se aprecia un trato a pura fibra con su cuerpo. Si eso no basta, el chileno tampoco tiene tatuajes al igual que Cristiano Ronaldo quien tiene una particular historia por la cual no bebe licor y tampoco se tatúa.